Erzurum'da elektrik şebekesi ihalesi
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Erzurum'da elektrik şebekesi ihalesi

Erzurum'da elektrik şebekesi ihalesi
Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş - Haberler | Ekonomi

Erzurum'da yüksek gerilim (YG) ve alçak gerilim (AG) elektrik şebekesi yapım işi ihale edilecek.

Erzurum'da yüksek gerilim (YG) ve alçak gerilim (AG) elektrik şebekesi yapım işi ihale edilecek.

Erzurum Merkez 2'nci Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif usulüyle ihale edilecek.

Sadece yerli isteklilerin katılabileceği ihalenin keşif bedeli 13 milyon 784 bin lira, geçici teminat bedeli ise 413 bin 542 lira olarak belirlendi.

İhale, 27 Mayıs Perşembe günü saat 10.30'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ankara'nın Çankaya ilçesindeki yeni hizmet binasında yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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