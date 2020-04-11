Erzurum'da ekmek kuyruğu Erzurum'da ekmek kuyruğuERZURUM'da içinde bulunduğu 31 ilde bu geceden itibaren başlayacak olan sokağa çıkma yasağını duyanlar sokağa akın etti.

Erzurum'da ekmek kuyruğu

ERZURUM'da içinde bulunduğu 31 ilde bu geceden itibaren başlayacak olan sokağa çıkma yasağını duyanlar sokağa akın etti.

31 ilde 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Erzurum'da vatandaşlar fırın, bakkal ve marketlere akın ederken, ana caddeler ve sokaklarda trafik yoğunluğu yaşandı. İşyerleri önünde oluşan izdihamda sosyal mesafe kuralına hiç uyulmadı. Çoğu kişinin de maskesiz olduğu görüldü. Yaşanan izdiham edeni ile özellikle fırın önlerine gelen polisler vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı. Vatandaşlar yasak saatine kadar alış-verişlerini sürdürdü.

Kaynak: DHA