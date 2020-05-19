Erzurum'da ekilmedik tarım arazisi kalmayacak Büyükşehir Belediyesi tarım ve hayvancılık sektörlerinde hem üreticiye hem besiciye yardımcı olmak için DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile birlikte kurduğu tarım makineleri araç filosunu genişletti.

Büyükşehir Belediyesi tarım ve hayvancılık sektörlerinde hem üreticiye hem besiciye yardımcı olmak için DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile birlikte kurduğu tarım makineleri araç filosunu genişletti.

Bölge illerinde tarım sektörüne araç ve ekipman desteği sağlamak için kurduğu tarım makineleri filosuna, yaklaşık 4 milyon liraya mal olan, 50 tarım makinesi katarak, bütün tarım arazilerinin ekilmesini hedefliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, tarım makineleri filosunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bölgeye has özellikler taşıyan tarım ürünlerinin üretilmesinde artık bir bahanenin kalmadığını aktardı.

Her çiftçinin kolaylıkla iş makinelerine ulaşabileceğini ve yardım alacağını belirten Sekmen, "Bir telefon kadar uzağında olan tarım makinelerinden isteyen yararlanabilir. Bu makinelerle bölgedeki tarım ve hayvancılıkta yeni bir dönemi başlatacağız." diye konuştu.

Sekmen, geçtiğimiz yıl kurulan filonun bu sene de eksikliklerini giderdiklerini ve sadece tarıma yönelik araç almadıklarını belirtti.

"Tarımda yeni bir dönem başlayacak"

Alınan tarım makinelerinin arasında hayvansal üretim yapabilen özel tekniklere sahip araçlarında olduğunu ifade eden Sekmen, şöyle konuştu:

"Bilidiği üzere geçen yıl her vatandaşımız yararlansın diye DAP ile birlikte böylesine bir tarım makineleri araç parkı oluşturduk. Bu senede araçparkına 50 arac daha daihl ettik. Çiftçimizin arzu ettiği hizmetler ile bölgenin tarım ve hayvancılıkta kalkınma hamlesini yakalaması için bir adım attık. Bundan sonra Erzurum gerek ziraatte, gerek hayvancılıkta bölgenin en büyük gücü olacak. Çok farklı desteklerimiz olacak. Tarımda üretimin artması ve hayvancılığın yeniden ayağa kalkması için ne gerekiyorsa yapacağız. Et borsası, canlı hayvan borsası gibi yatırımlarla bölgenin ayvancılıkta yeniden hayat bulmasını sağlıyoruz. Burada gördüğünüz makinelerle de tarımda yeni bir dönem başlayacak."

Sekmen, verimli arazilere sahip Erzurum'da yapılan tarımın kaliteli hale gelmesinin bölge illerine de katkı sunacağını vurguladı.

Tarım filosundaki araçlardan yararlanmak isteyen bölge çiftçilerinin de hizmetinde olduğuna dikkat çeken Sekmen, "Sadece Erzurum değil, Bingöl, Muş, Iğdır, Ağrı, Kars ve diğer bölge illerimize hizmet etmek için bu araç filosu var. Kime ne lazımsa anında karşılayacağız. Yeter ki, onlar eksin biçsin üretime katkı sağlasın" dedi.

Sekmen, ayrıca TOKİ ile kentte 4 bin konut yapacaklarını, bunların büyük kısmının ise sosyal konut olacağını ve 2 artı 1 dairelerin satış fiyatlarının 100 bin liradan başlayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA