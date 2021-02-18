Erzurum'da ehliyet sınavında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Erzurum'da, ehliyet sınavında usulsüzlük yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Erzurum'da, ehliyet sınavında usulsüzlük yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kentte pazartesi günü yapılan ehliyet sınavında usulsüzlük yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma sonucu sınavda usulsüzlük yaptıkları belirtilen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bu kişilerden çok sayıda sim kart, hafıza kartı, ses kayıt cihazı ve farklı kişilere ait kimlik kartı ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, "ÖSYM Kanunu'na muhalefet etme" ve Resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök