Erzurum'da eğitime kar engeli

YAKUTİYE, ERZURUM (İHA) - Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Erzurum Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Mart 2022 Cuma günü Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerimizde kamu ve özel okulların tamamında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" denildi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel