Erzurum'da eğitime kar engeli
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Erzurum'da eğitime kar engeli

Erzurum'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede eğitime bir gün ara verildi.

09.02.2020 20:14 | Son Güncelleme: 09.02.2020 20:14
Erzurum'da eğitime kar engeli

'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle merkez ilçeler , ve 'deki tüm okul öncesi, ilköğretim, lise ile özel eğitim ve öğretim kurumlarında eğitimin 10 Şubat Pazartesi tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli olacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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