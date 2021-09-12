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Erzurum'da eğitime 50 milyonluk dev destek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Erzurum'da eğitime 50 milyonluk dev destek

Pandemi nedeniyle ara verilen eğitim öğretimin yeniden başlaması nedeniyle bir basın açıklaması yapan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, okulların doğalgaz dönüşümü için 50 milyon liralık ödenek alındığını belirtti.

Pandemi nedeniyle ara verilen eğitim öğretimin yeniden başlaması nedeniyle bir basın açıklaması yapan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, okulların doğalgaz dönüşümü için 50 milyon liralık ödenek alındığını belirtti.

Milli Bakanlığı'nın Erzurum'da ki okulların doğal gaz dönüşümü için 50 milyon Türk Lirası ödenek ayırdığını müjdeleyen Başkan Öz, "Başta Erzurum milletvekili ve eski sağlık Bakanı Recep Akdağ olmak üzere AK Parti Erzurum Milletvekillerimiz Selami Altınok, Zehra Taşkesenlioğlu Ban ve İbrahim Aydemir'in konunun takipçisi olarak Erzurum'un ihtiyaçlarını dile getirmeleri; doğal gaz dönüşümü için 50 milyon Türk Lirası ödenek ayrılmasında etkili oldu. Çocuklarımızın daha modern ve daha çağdaş ortamlarda eğitim öğretime devam edebilmeleri için çalışmaya devam edeceğiz. Bu müjdeyi halkımızla paylaşmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Erzurum'daki okulların doğal gaz dönüşümü için 50 milyon Türk Lirası tahsis edilmesi eğitim camiasında ve şehirde memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar yaşanan gelişmeyi "Hizmet siyasetinin neticesi" olarak değerlendirirken, eğitimciler önemli bir problemin çözüme kavuşturulmuş olacağına dikkat çektiler.

"Enerji tasarrufu da sağlanmış olacak"

Yetkililerden alınan bilgilere göre okulların doğal gaz dönüşümünün geçekleştirilmesi, şehrin eğitim alanındaki en önemli gündem maddelerinden biri durumunda. Ağır kış şartlarının hakim olduğu coğrafyada, birçok okulun doğal gaz dönüşümünün gerçekleştirilmesiyle birlikte okullar arası imkan farklılıklarının eşitlenmesi ve fiziki imkanların iyileştirilmesi sağlanmış olacak. Okullarda doğal gaz dönüşümünün yapılmasıyla birlikte önemli oranda enerji tasarrufu da sağlanmış olacak. Katı yakıtların hava kirliliğine neden olması, sevkiyatından teslimine ve yakılmasana kadarki süreçte yaşanan güçlüklerin doğal gaz dönüşümüyle ortadan kalkacağı ve bu durumun eğitime olumlu yansıyacağı bildirildi. - ERZURUM

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