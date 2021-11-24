Erzurum'da eğitimciyi tehdit ettiği iddia edilen hakime adli para cezası

Erzurum'da eşinin görev yaptığı eğitim kurumunda "izin" meselesi yüzünden müdür yardımcısını tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan hakime 720 lira adli para cezası verildi.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Erzurum Olgunlaşma Enstitüsünde müdür yardımcılığı yapan Fatıma Yeşilyurt'a karşı davranışları nedeniyle hakkında "sair tehdit" suçundan dava açılan Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi üyesi sanık R.Ş. hakkında verilen hükmün gerekçesini açıkladı.

Kararda, sanığın eşi H.Ş'nin geçen yıl 21 Eylül'de rahatsızlığı dolayısıyla hastaneye gitmek için Yeşilyurt'tan izin istemesi üzerine aralarında tartışma yaşandığı belirtildi.

H.Ş'nin durumu eşi R.Ş'ye bildirmesi üzerine tedavinin ardından birlikte okula gelerek Yeşilyurt'un makam odasına girdikleri aktarılan kararda, izin meselesi yüzünden taraflar arasında tartışma başladığı, başlangıçta odada başka kimsenin bulunmadığı ancak seslerin duyulması üzerine tanıkların odaya gittikleri kaydedildi.

Kararda, tanıkların çifti odadan çıkarmaya çalıştıkları ve o esnada sanık R.Ş'nin "Sana haddini bildireceğim, bu iş burada kalmayacak" diyerek Yeşilyurt'u tehdit ettiği ve üzerine atılı suçu işlediği anlaşıldığından cezalandırma yoluna gidildiği ifade edildi.

Sanığın suçlamayı kabul etmediği ve eşinin de tehdit iddiasını kabul etmediği yönündeki savunmasına yer verilen kararda, tanık beyanları ve olayın gelişim sürecini gösteren görüntü kayıtları dolayısıyla çiftin aksi yöndeki beyanlarına itibar edilmediği anlatıldı.

Karar

Davayı karara bağlayan daire, R.Ş'ye "sair tehdit" suçundan 30 gün adli para cezası verdi.

İlk haksız hareketin kimin tarafından yapıldığı kesin olarak tespit edilemediğinden cezayı 22 gün adli paraya düşüren daire, sanığı olumlu hal ve davranışlarından dolayı indirim yaparak 18 gün adli para karşılığında 720 lirayla cezalandırdı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Kanun gereği hakim olduğu için görev aldığı yerde ilk derece mahkeme sıfatıyla yargılanan R.Ş hakkında daire, davanın akıbetinin Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Komisyon Başkanlığı aracılığıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine bildirilmesine de karar verdi.

Kamera kaydı

Dava dosyasına giren güvenlik kamerası görüntülerinde, R.Ş'nin Yeşilyurt'un odasına girişi, odaya yakın olanların koşarak odaya girişleri, araya girenlerin çifti odadan çıkarmaları ve koridorda sakinleştirmeye çalışmaları yer alıyor.

Fatıma Yeşilyurt'un avukatı Muhammed Erşat Yazıcı, gazetecilere, müvekkili Yeşilyurt'un eğitim kurumunda idareci olarak görev yaptığını söyledi.

Aynı okulda görev yapan sanık eşi ile müvekkili arasında izin meselesinden dolayı tartışma çıktığını belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

"Müvekkil, hastaneden döndükten sonra izin belgesi getirmesini istiyor. Bu durumda izin isteyen öğretmen 'Benim eşim hakim, ben böyle şeylere gerek duymam' deyip okulu terk ediyor. Kamera görüntülerinde de var, bir saat sonra hakim eşi ile okula geliyor. Okulda birlikte müvekkilin odasını basıyorlar. Zorla hakim dışarı çıkıyor, müvekkile yönelik fiziki ve sözlü olarak saldırıda bulunuyor. Müvekkilin burada yaptığı tek şey görevini yapmak. Daha sonra hakim sanık yargılandı ve ceza aldı. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir, hukukun üstünlüğü yine burada da tecelli etmiştir. Hem kadına karşı yapılan bu şiddet eylemi hem de kamu görevlisi olması sebebiyle görmüş olduğu şiddet eylemi vicdanları yaralamıştır ama mahkemenin vermiş olduğu karar kamuoyunu rahatlatmıştır, vicdanlara su serpmiştir."

AA / Muhammet Mutaf - Son Dakika Haberleri

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