Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu kullanıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce alınan arama kararı doğrultusunda Aziziye ilçesindeki araçta ve 3 şüphelinin üst aramasında 15 gram sentetik uyuşturucu ve bir uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.