Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA / Muhammet Mutaf - Haberler | Güncel
Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

ERZURUM (AA) - Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu kullanıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce alınan arama kararı doğrultusunda Aziziye ilçesindeki araçta ve 3 şüphelinin üst aramasında 15 gram sentetik uyuşturucu ve bir uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

AA / Muhammet Mutaf - Son Dakika Haberleri
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