Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
AA / Muhammet Mutaf - Haberler | Güncel
Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
ERZURUM (AA) - Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu kullanıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerce alınan arama kararı doğrultusunda Aziziye ilçesindeki araçta ve 3 şüphelinin üst aramasında 15 gram sentetik uyuşturucu ve bir uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
AA / Muhammet Mutaf - Son Dakika Haberleri