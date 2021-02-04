Erzurum'da düzenlenen Türkiye Biatlon Şampiyonası sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Erzurum'da düzenlenen Türkiye Biatlon Şampiyonası sona erdi

04.02.2021 17:01 | Son Güncelleme: 04.02.2021 17:01
Erzurum'da düzenlenen Türkiye Biatlon Şampiyonası sona erdi

Erzurum'da düzenlenen ve Türkiye Kayak Federasyonunun 2021 faaliyet programında yer alan Türkiye Biatlon Şampiyonası tamamlandı.

Erzurum'da düzenlenen ve Türkiye Kayak Federasyonunun 2021 faaliyet programında yer alan Türkiye Biatlon Şampiyonası tamamlandı.

Kandilli Kayak Merkezi'nde dün başlayıp bugün tamamlanan yarışlara 110 sporcu katıldı.

Kentte daha önce gerçekleştirilen 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'ndan sonra Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen şampiyonaya katılan sporcular, yarışların dereceye girmek için mücadele etti.

Organizasyonun ikinci gününde dereceye giren sporcular şu şekilde:

Büyük erkekler:

1- Okan Alalma

2- Cihad Demir

3- Halil İbrahim Yılmaz

Büyük kadınlar:

1- Gülşah Ağa

2- Berna Yılmaz

3- Nazlıcan Düzce

20 yaş altı erkekler:

1- Eyüp Arslan

2- Cihan Kartal

3- Abdürahim Duman

20 yaş altı kızlar:

1- Mine Kılıç

2- Beyzanur Gümüş

3- Ayşe Kübra Canlı

18 yaş altı erkekler:

1- Berkan Metehan Türkeş

2- Barış Oduncu

3- İslam Demir

-18 yaş altı kızlar:

1- Neslişah Sarıaltun

2- Revnak Eylül Sari

3- Betül Demir

16 yaş altı erkekler:

1- Semih Duman

2- Caner Açıkel

3- Abdussamed Kılınçarslan

16 yaş altı kızlar:

1- Zülal Türk

2- Tuba Tuncel

3- Özgenur Köksal

14 yaş altı erkekler:

1- Muhammet Taha Durmaz

2- Ali İhsan Koca

3- Ozan Çanlı

14 yaş altı kızlar:

1- Betül Aktaş

2- Irmak Erdem

3- Senanur Karaman

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Muharrem İnce Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Barış Manço Deniz Akkaya Neslihan Atagül
Spor Deniz Türüç Ersun Yanal Ünal Karaman Sofiane Feghouli İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Taciz Ankara Antalya Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erzurum'da düzenlenen Türkiye Biatlon Şampiyonası sona erdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 17:04:40. #1.16#
title