Erzurum'da düzenlenen Türkiye Biatlon Şampiyonası sona erdi
Erzurum'da düzenlenen ve Türkiye Kayak Federasyonunun 2021 faaliyet programında yer alan Türkiye Biatlon Şampiyonası tamamlandı.
Erzurum'da düzenlenen ve Türkiye Kayak Federasyonunun 2021 faaliyet programında yer alan Türkiye Biatlon Şampiyonası tamamlandı.
Kandilli Kayak Merkezi'nde dün başlayıp bugün tamamlanan yarışlara 110 sporcu katıldı.
Kentte daha önce gerçekleştirilen 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'ndan sonra Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen şampiyonaya katılan sporcular, yarışların dereceye girmek için mücadele etti.
Organizasyonun ikinci gününde dereceye giren sporcular şu şekilde:
Büyük erkekler:
1- Okan Alalma
2- Cihad Demir
3- Halil İbrahim Yılmaz
Büyük kadınlar:
1- Gülşah Ağa
2- Berna Yılmaz
3- Nazlıcan Düzce
20 yaş altı erkekler:
1- Eyüp Arslan
2- Cihan Kartal
3- Abdürahim Duman
20 yaş altı kızlar:
1- Mine Kılıç
2- Beyzanur Gümüş
3- Ayşe Kübra Canlı
18 yaş altı erkekler:
1- Berkan Metehan Türkeş
2- Barış Oduncu
3- İslam Demir
-18 yaş altı kızlar:
1- Neslişah Sarıaltun
2- Revnak Eylül Sari
3- Betül Demir
16 yaş altı erkekler:
1- Semih Duman
2- Caner Açıkel
3- Abdussamed Kılınçarslan
16 yaş altı kızlar:
1- Zülal Türk
2- Tuba Tuncel
3- Özgenur Köksal
14 yaş altı erkekler:
1- Muhammet Taha Durmaz
2- Ali İhsan Koca
3- Ozan Çanlı
14 yaş altı kızlar:
1- Betül Aktaş
2- Irmak Erdem
3- Senanur Karaman
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu