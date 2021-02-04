Erzurum'da düzenlenen Türkiye Biatlon Şampiyonası sona erdi

Erzurum'da düzenlenen ve Türkiye Kayak Federasyonunun 2021 faaliyet programında yer alan Türkiye Biatlon Şampiyonası tamamlandı.

Kandilli Kayak Merkezi'nde dün başlayıp bugün tamamlanan yarışlara 110 sporcu katıldı.

Kentte daha önce gerçekleştirilen 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'ndan sonra Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen şampiyonaya katılan sporcular, yarışların dereceye girmek için mücadele etti.

Organizasyonun ikinci gününde dereceye giren sporcular şu şekilde:

Büyük erkekler:

1- Okan Alalma

2- Cihad Demir

3- Halil İbrahim Yılmaz

Büyük kadınlar:

1- Gülşah Ağa

2- Berna Yılmaz

3- Nazlıcan Düzce

20 yaş altı erkekler:

1- Eyüp Arslan

2- Cihan Kartal

3- Abdürahim Duman

20 yaş altı kızlar:

1- Mine Kılıç

2- Beyzanur Gümüş

3- Ayşe Kübra Canlı

18 yaş altı erkekler:

1- Berkan Metehan Türkeş

2- Barış Oduncu

3- İslam Demir

-18 yaş altı kızlar:

1- Neslişah Sarıaltun

2- Revnak Eylül Sari

3- Betül Demir

16 yaş altı erkekler:

1- Semih Duman

2- Caner Açıkel

3- Abdussamed Kılınçarslan

16 yaş altı kızlar:

1- Zülal Türk

2- Tuba Tuncel

3- Özgenur Köksal

14 yaş altı erkekler:

1- Muhammet Taha Durmaz

2- Ali İhsan Koca

3- Ozan Çanlı

14 yaş altı kızlar:

1- Betül Aktaş

2- Irmak Erdem

3- Senanur Karaman

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu