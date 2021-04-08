Erzurum'da düzenlenen sahte içki operasyonunda bir kişi yakalandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yakutiye'de iş yeri olarak kullanılan bir evde sahte dezenfektan ve içki imalatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Adresteki aramada, cam kavanozlarda 7 litre sahte viski, 5 litre sahte rakı, plastik bidonlarda 33 litre sahte dezenfektan, 90 litre etil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya