"5. Geleneksel Atlı Cirit Turnuvası" başladı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 5. Geleneksel Cirit Turnuvası, atlı cirit kulüplerinin finale katılmak için heyecan dolu eleme yarışlarıyla başladı.

Etno Alanı Cirit Sahası'nda düzenlenen ve Büyükşehir Belediyesince organize edilen turnuvaya kent genelinde 15 takım katılıyor.

At sırtında puan almak için heyecan ve adrenalin dolu anların kaydedildiği eleme yarışları, izleyenlerinden de tam not adı.

Pazar günü final turnuvası yapılacak organizasyon, mehteran takımı, halk oyunları ve atlı okçuluk gösterileriyle sona erecek.

Final sonrası başarı gösteren kulüplere ödül verilecek.

Geleneksel Spor Dalları Erzurum İl Temsilcisi Sinan Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süredir organizasyon ve resmi müsabakaların yapılamadığını söyledi.

Bugün başlayan organizasyonda 8 takımın olduğunu belirten Çoban, "15 cirit takımı müsabakalara katılıyor. Pazar günü de final maçımız var. Daha sonra atlı okçuluk turnuvası, güreş ve yöresel yemeklerin tanıtımı yapılacak. 4 müsabaka sonrası elenen takımlar evlerine gidecek ve diğerleri finale katılmaya hak kazanacak. Pandeminin sona ermesiyle inşallah böyle turnuvalara ve etkinliklere devam edeceğiz. Organizasyonumuz hafta boyunca devam edecek. Pazar günü düzenlenecek final maçına tüm haklımızı davet ediyorum." diye konuştu.

Çoban, atlı cirit sporunun çok masraflı bir spor olduğunu anlatarak, şöyle konuştu.

"Erzurum olarak şampiyonluğu 2019 yılında kaybettik. Bu sürede büyükşehir belediye başkanımız bize çok destek verdi. Atlı cirit çok masraflı bir oyun. Bunun içi devlet yetkililerinden bu sporun elinden tutmak istiyoruz. Belediye olmasa bu gelenek bir kaç sene sonra yok olmak üzere 30 kulüpten 15 kulübe düştük."

Çoban, eleme yarışlarına katılan takımlara başarı diledi.