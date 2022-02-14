Durdurulan otomobilde 10 kilo 50 gram esrar ele geçirildi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da polislerce durdurulan bir otomobilde 10 kilo 50 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan1'i uzman çavuş 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum-Erzincan kara yolu üzerindeki polis kontrol noktasında batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapanlara yönelik denetimlerine devam ediyor.

Çalışmalar esnasında şüphe üzerine durdurulan ve İstanbul'dan kiralandığı anlaşılan bir otomobilde narkotik dedektör köpeği "Eris" desteğinde arama yapıldı.

Eris'in aracın bagaj kısmına tepki vermesi üzerine buradaki 2 valizde, 10 parça halinde 10 kilo 50 gram esrar ele geçirildi.

Olaya ilişkin İstanbul'da görevli olan ve yıllık izinde bulunan uzman çavuş Mesut A. ile yanındaki Dilara D. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan tutuklandı.