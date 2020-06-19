Erzurum'da dronlu PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı
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Erzurum'da dronlu PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

ERZURUM İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karayazı ilçesinde PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi.

Erzurum'da dronlu PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı
19.06.2020 15:28 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:33

ERZURUM İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karayazı ilçesinde PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı. Operasyon, dronla ile saniye saniye kaydedildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, MİT Bölge Başkanlığı ile koordineli olarak PKK/KCK silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik istihbarat ve teknik çalışmalar yaptı. Ekipler, çalışmaların ardından 14 Haziran sabahı Karayazı ilçesinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. İçlerinde Karayazı HDP ilçe binası olmak üzere toplam 11 ayrı adrese jandarma komando özel hareket ve bomba imha unsurlarının desteğiyle yapılan operasyonda D.P., N.Y., M.Ç., N.K., H.G., S.Ç. ve M.A. gözaltına alındı. Drone ile de saniye saniye kaydedilen operasyonda, evlerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam sürüyor.PKK/KCK silahlı terör örgütüne eleman, erzak ve araç temin ederek yardım ve yataklık ettikleri, örgütünü YPS yapılanması içerisinde aktif oldukları tespit edilen 7 kişinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 1 kalaşnikof tüfek, 3 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait bol miktarda fişek ve mermi ile örgütsel doküman ele geçirildi. İfadeleri tamamlanan zanlıların, adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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