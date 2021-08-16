Erzurum'da dolu ve sağanak yağış etkili oldu (2)

AŞAĞI YENİCE MLAHALESİNDE 5 EV KISMEN YIKILDIErzurum'da ceviz büyüklüğünde dolu ve sağanak yağış ardından su taşkınlarının yaşandığı merkez Aziziye ilçesine bağlı 35 hane, 250 nüfuslu kırsal Aşağı Yenice Mahallesinde ilk belirlemelere göre 5 ev kısmen yıkıldı, 15 ahır zarar gördü.

AŞAĞI YENİCE MLAHALESİNDE 5 EV KISMEN YIKILDI

Erzurum'da ceviz büyüklüğünde dolu ve sağanak yağış ardından su taşkınlarının yaşandığı merkez Aziziye ilçesine bağlı 35 hane, 250 nüfuslu kırsal Aşağı Yenice Mahallesinde ilk belirlemelere göre 5 ev kısmen yıkıldı, 15 ahır zarar gördü. Muhtar Murat Arda, tek tesellilerinin can kaybı olmaması olduğunu belirterek, dere yatağına kurulan yerleşim yerinin mutlaka değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Köyde hayvanlara verecek tonlarca otun sel sularının getirdiği çamurun altında kaldığını söyleyen muhtar Arda, "Her sağanak yağış yağdığında mahallemiz selden büyük zarar görüyor. 5 ev kısmen yıkıldı, 15 ahırda ise büyük hasar var. Tonlarca otumuz sel sularına kapılarak gideren kalanlarda çamura gömüldü. Tek sevincimiz kimsenin burnu dahi kanamadı. Türkiye'nin dört bir tarafından afetler var. Şükürler olsun ki biz ucuz atlattık" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oktay Polat