Erzurum'da deri ve kaz tüyü fabrikası açılacak
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Erzurum'da deri ve kaz tüyü fabrikası açılacak

Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel
Erzurum'da deri ve kaz tüyü fabrikası açılacak

Erzurum'da "Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı" kapsamında desteklenen "Deri Sektörü Erzurum'da Yükseliyor" ve " Kaz Tüyü" projelerinin sözleşmesi imzalandı.

Erzurum'da "Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı" kapsamında desteklenen "Deri Sektörü Erzurum'da Yükseliyor" ve " Kaz Tüyü" projelerinin sözleşmesi imzalandı.

Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansından (KUDAKA) yapılan açıklamaya göre, program kapsamında desteklenen ve Erzurum Valiliği YİKOB tarafından yürütülecek olan projelerin sözleşmelerini, Vali Okay Memiş ve KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven imzaladı.

Projeler kapsamında, Organize Sanayi Bölgesinde yaklaşık 4.300'er metrekarelik iki adet fabrika binası inşa edilerek ülkenin önde gelen deri işleme, ayakkabı, çanta, deri giysi imalatı ve kaz tüyü imalat firmalarına tahsis edilerek hem deri sektörünün geliştirilmesi hem de kentte üretim, ihracat ve istihdam kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.

Projelerin hayata geçirilmesiyle bölgede hayvancılık sektöründen elde edilen katma değer artırılarak Erzurum'un sektörde ulusal ve uluslararası alanlarda söz sahibi ve rekabetçi bir bölge olması için gerekli altyapının oluşturulması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, uluslararası standartlara uygun katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi, ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması planlanlanıyor.

Her iki projeyle Erzurum'da yaklaşık bin kişilik yeni istihdam oluşturulması hedefleniyor. Toplam yatırım tutarı 10 milyon lira olan iki projeye, KUDAKA tarafından yaklaşık 5 milyon lira destek sağlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer

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