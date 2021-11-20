Erzurum'da depremzedelere çadır, soba ve gıda desteği (2)

ERZURUM (DHA) - BAKAN GÜL, DEPREM BÖLGESİNDE

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Erzurum'da deprem bölgesini ziyaret etti. Vali Okay Memiş, Ak Parti Milletvekili Recep Akdağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile birlikte helikopterle Topçu Mahallesi'ne gelen Bakan Gül, depremzedelerle görüştü. Yaraların kısa sürede sarılacağını belirten Gül, gerekenlerin yapıldığını ve yapılmaya devam edileceğini söyledi. Bakan Gül, Topçu Mahallesi'nde hasar gören evlerde de incelemelerde bulunduktan sonra kurulan çadırları gezdi.

Bakan Gül ve beraberindekiler, daha sonra depremden etkilenen diğer köylere gitti.