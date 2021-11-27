Erzurum'da depremzedeler için seyyar ahırlar kuruldu - Haberler
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Erzurum'da depremzedeler için seyyar ahırlar kuruldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Erzurum'da depremzedeler için seyyar ahırlar kuruldu

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde geçtiğimiz hafta yaşanan 5.1 ve 4.7 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkımların yaşandığı köylerde seyyar ahırlar kuruluyor.

KÖPRÜKÖY, ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Köprüköy ilçesinde geçtiğimiz hafta yaşanan 5.1 ve 4.7 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkımların yaşandığı köylerde seyyar ahırlar kuruluyor.

Tamga Uluslararası Arama ve Kurtarma (TAMGAKUT) ekipleri, Köprüköy ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde depremde ahırları zarar gören vatandaşlar için seyyar ahır kurdu. TAMGAKUT Erzurum Temsilcisi Lokman Polat ve ekibi, ahır olarak kullanılması planlanan çadırları tek tek kurarak depremzedelere teslim etti. Polat, depremin ilk gününden itibaren vatandaşların yanında olduklarını belirterek, "Birçok mahallemizde ahırlarda hasar var. Seyyar oluşturulan ahırların kurulumunu yaparak vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi. - ERZURUM

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