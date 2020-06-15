Erzurum'da deprem paniğe neden oldu
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Erzurum'da deprem paniğe neden oldu

Erzurum'da deprem paniğe neden oldu Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bugün meydana gelen 5,6 şiddetinde ki deprem Erzurum'da da hissedildi.

15.06.2020 11:41 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:22

Erzurum'da deprem paniğe neden oldu

ERZURUM - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bugün meydana gelen 5,6 şiddetinde ki deprem Erzurum'da da hissedildi.

Karlıova ilçesinde bugün saat 09.51'de 5.6 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi. Erzurum'da da hissedilen deprem de vatandaşlar kendilerini panikle sokağa attı. Öte yandan dünki depremde Erzurum'un Çat ilçesindeki bazı evlerde yıkım ve çatlaklar meydana geldi. Bugün meydana gelen depremden sonra Çat Kaymakamlığı tarafından vatandaşlara yıkılmış ve çatlamış evlere girmemeleri konusunda uyarı anonsları yapılıyor. Bu arada AFAD ekiplerince ilçe merkezinde çadır kurulması için çalışma başlatıldı.

Erzurum'da deprem paniğe neden oldu

Kaynak: İHA

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