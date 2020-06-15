Erzurum'da deprem paniğe neden oldu Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bugün meydana gelen 5,6 şiddetindeki deprem Erzurum'da da hissedildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bugün meydana gelen 5,6 şiddetindeki deprem Erzurum'da da hissedildi.

Karlıova ilçesinde bugün saat 09.51'de 5.6 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi. Erzurum'da da hissedilen depremde vatandaşlar kendilerini panikle sokağa attı. Öte yandan dünkü depremde Erzurum'un Çat ilçesindeki bazı evlerde yıkım ve çatlaklar meydana geldi. Bugün meydana gelen depremden sonra Çat Kaymakamlığı tarafından vatandaşlara yıkılmış ve çatlamış evlere girmemeleri konusunda uyarı anonsları yapılıyor. Bu arada AFAD ekiplerince ilçe merkezinde çadır kurulması için çalışma başlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA