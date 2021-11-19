Erzurum'da deprem mi oldu? 19 Kasım Cuma Erzurum'da nerede deprem oldu? Erzurum depremi merkez üssü neresi? Son dakika gelişmeleri...

Son dakika gelen haberler e göre Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından vatandaşlar, Erzurum'da deprem mi oldu? 19 Kasım Cuma Erzurum'da nerede deprem oldu? Erzurum depremi merkez üssü neresi? merak etti. İşte detaylar...

ERZURUM'DA DEPREM Mİ OLDU?

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 15.40'ta 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Erzurum Valisi Okay Memiş, herhangi bir olumsuz ihbarın yapılmadığını açıkladı.

AFAD saat 15.40'ta merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı yerin 6.94 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Erzurum Valisi Okay Memiş, yaptığı açıklamada "Bize ulaşan herhangi bir olumsuz ihbar yok" ifadelerini kullandı.

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19 KASIM ERZURUM DEPREMİ MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 15.40'ta 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son Dakika AFAD açıklaması:

"#DEPREM: Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 15.40'ta 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gelişmeleri takip ediyoruz."

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