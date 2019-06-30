Erzurum'da depo yangını

Erzurum'da bir firmaya ait depoda çıkan yangında, depo ve içindeki gıda malzemesi kullanılamaz hale geldi.

Sanayi Mahallesi'ndeki deponun çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kendi imkanlarıyla alevleri söndüremeyen depo görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Alevlerin sardığı deponun etrafının saclarla kapalı olması sebebiyle içeri giremeyen ekipler, sopa yardımıyla kırdıkları camlardan su sıkarak yangını söndürmeye çalıştı.

Ekiplerin yoğun uğraşlarıyla yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alınan yangın sırasında, depoda çalışan bazı işçiler gözyaşlarını tutamadı.

Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, depo ve içindeki gıda malzemesi kullanılamaz hale geldi.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA