Erzurum'da denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülere "floor curling" eğitimi verildi
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Erzurum'da denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülere "floor curling" eğitimi verildi

06.03.2021 11:45 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:48
Erzurum'da denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülere

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle, kentte denetimli serbestlik tedbiri altındaki 15-25 yaş arası genç yükümlülere "floor curling" eğitimi verildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle, kentte denetimli serbestlik tedbiri altındaki 15-25 yaş arası genç yükümlülere "floor curling" eğitimi verildi.

"Denetimli Serbestlik Yükümlülerinin Serbest Zamanlarını Etkili Kullanmalarını ve Sportif-Kültürel Faaliyetler ile Topluma Oryantasyonlarının Sağlanmasını İçeren İş birliği Protokolü" kapsamında denetimli serbestlik tedbiri altındaki gençler, Yakutiye Gençlik Merkezi'nde bir araya geldi.

Erzurum Denetimli Serbestlik personelinin de katıldığı eğitimde, curling sporunun sadece buz pistlerinde kalmaması ve daha geniş kitlelere ulaşması amacıyla Türkiye'de her geçen gün yaygınlaşan "floor curling" genç yükümlüler tarafından büyük ilgi gördü.

Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğünde görevli antrenör Yusuf Tosunoğlu tarafından verilen eğitimin ardından yapılan maçta kazananlara Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz kitap hediye etti.

Antrenör Tosunoğlu, Erzurum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak Türkiye'de ilk defa genç yükümlülere yönelik floor curling eğitimi gerçekleştirdiklerini, antrenmanların düzenli olarak devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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