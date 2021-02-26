Erzurum'da denetimli serbestlik tedbiri altındaki gençlere kayak eğitimi verildi

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle, kentte denetimli serbestlik tedbiri altındaki 15-25 yaş arası genç yükümlülere temel kayak eğitimi verildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle, kentte denetimli serbestlik tedbiri altındaki 15-25 yaş arası genç yükümlülere temel kayak eğitimi verildi.

"Denetimli Serbestlik Yükümlülerinin Serbest Zamanlarını Etkili Kullanmalarını ve Sportif-Kültürel Faaliyetler ile Topluma Oryantasyonlarının Sağlanmasını İçeren İşbirliği Protokolü" kapsamında denetimli serbestlik tedbiri altındaki gençler, Konaklı Kayak Merkezi'nde bir araya geldi.

Erzurum Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ofluoğlu, İl Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Muammer Aydın, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi Müdürü Murat Tanas ve diğer ilgililerin de katılımıyla gençler, kayak sporuyla tanıştı.

İlk kez kayak yapmanın heyecanını yaşayan gençler için ayrıca mangal etkinliği de yapıldı.

Keyifli bir gün geçiren gençler, bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür etti.

Ofluoğlu, sonraki dönemlerde de kayak, curling, okçuluk ve yüzme gibi sportif faaliyetler ile gençlik merkezlerinin yürüttüğü bağlama, gitar, resim, ebru kursları gibi sosyal ve kültürel faaliyetlerden yükümlülerin sürekli faydalanmaları yönünde çalışmalar yapılacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir