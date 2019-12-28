Erzurum'da "Demir İpekyolu, Pekin'den Londra'ya" söyleşisi

28.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:38

Erzurum'da, Anka Akademik Kulübü tarafından "Demir İpekyolu Pekin'den Londra'ya" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi Mavi Salon(da gerçekleştirilen söyleşide "Demir İpek Yolunun Türkiye'ye etkisi, Türkiye'nin jeopolitik durumu ve siyaset bilimi açısından Türkiye'nin konumu" değerlendirildi.

AK Parti Genel Merkezi ARGE Birimi Başkan Yardımcısı Mahmut Sami Mallı, burada yaptığı konuşmada, yeni ipekyolu projesinin 65 ülkede yaklaşık 4,5 milyar kişiyi ve dünya ticaretinin de yüzde 40'ını kapsadığını belirterek, bunun devasa küresel ekonomik bir sistem anlamına geldiğini dile getirdi.

Stratejik Düşünce Kuruluşu Başkanı Ali Hashalıcı ise tarihi ipekyolunun varlığının 5 bin öncesine dayandığını aktararak, "Günümüzde de var olan ipekyolu artık modernize hale getiriliyor. Ulaşımda süreyi artık daraltmaya çalışıyorlar." dedi.

Stratejist Serdar Bozdoğan'ın da konuşma yaptığı söyleşiyi Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, akademisyenler ile öğrenciler takip etti.

Kaynak: AA