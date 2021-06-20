Erzurum'da dağlık arazide erkek cesedi bulundu
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Erzurum'da dağlık arazide erkek cesedi bulundu

Erzurum'da dağlık arazide erkek cesedi bulundu
Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel

Erzurum'un Uzundere ilçesindeki dağlık arazide parçalanmış erkek cesedi bulundu.

Erzurum'un Uzundere ilçesindeki dağlık arazide parçalanmış erkek cesedi bulundu.

Murat Efendi Mahallesi'ne yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki dağlık arazide hayvanlarını otlatan çoban, parçalanmış ceset görünce güvenlik güçlerine haber verdi.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, bölgedeki ceset parçalarını topladı.

Otopsi işlemleri için Uzundere Devlet Hastanesi morguna konulan cesedin, Murat Efendi Mahallesi'nde yaşayan ve 27 gün önce kaybolan zihinsel engelli Ahmet Korkmaz'a ait olduğu değerlendiriliyor.

Erzurum'da dağlık arazide erkek cesedi bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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