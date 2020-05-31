Erzurum'da dağ keçisi görüntülendi
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Erzurum'da dağ keçisi görüntülendi

- Erzurum'da dağ keçisi görüntülendi Erzurum'un İspir ilçesinde gezinen dağ keçisi görüntülendi.

31.05.2020 11:13 | Son Güncelleme: 31.05.2020 11:16

- Erzurum'da dağ keçisi görüntülendi

ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesinde gezinen dağ keçisi görüntülendi.

Yaban hayatının zengin olduğu Erzurum'da yaşamını sürdüren koruma altındaki dağ keçileri, zaman zaman yüksek noktalardan köy, ilçe ve şehir merkezine yakın noktalarına kadar iniyor. Bu durumu fırsata dönüştüren vatandaşlar ve doğaseverler de ilgiyle izledikleri dağ keçilerini cep telefonları kamerası ile görüntüleme fırsatı buldu.

Erzurum'un İspir İlçesi merkezinin yakınlarına inen dağ keçileri, yeni yeşeren alanlarda otladıktan sonra yeniden zirvelere doğru giderek gözden kayboldu.

Erzurum'da dağ keçisi görüntülendi

Kaynak: İHA

Manşet

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