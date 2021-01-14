Erzurum'da sağlık çalışanları, aşı olmaya başladı

ERZURUM'da, Covid-19 aşılama çalışmalarına sabah saatlerinde başlandı. Aşıyı ilk yaptıran İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, kent genelinde 14 bin 500 sağlık çalışanının aşılanacağını söyledi.

Çin'den Türkiye'ye getirilen koronavirüs aşılarının uygulanmasına, Erzurum Mareşal Çakmak Hastanesi'nde başlandı. Sağlık çalışanlarının randevu alarak, katıldığı çalışmada ilk aşı, Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir'e yapıldı. Aşı olduktan sonra açıklama yapan Bedir, Türkiye'de olduğu gibi Erzurum'da da sabah saatleri itibarıyla aşılama çalışmasının başladığını söyledi. Kamuda, üniversitede ve özelde olmak üzere 14 bin 500 sağlık çalışanının aşılanacağını belirten Bedir, "Hedefimiz bütün sağlık çalışanlarını aşılamak. Yeteri kadar aşı dozumuz mevcut. Bugün sabah saatleri itibarıyla sisteme baktım, 1000'in üzerinde başvuru vardı. Bugünün ilk saatleri, akşama doğru artacak. Sağlık çalışanlarının aşıya büyük ilgisi var" dedi.

'PANDEMİYİ AŞIYLA YENECEĞİZ'Vatandaşa da aşı olmaları tavsiyesinde bulunan İl Sağlık Müdürü Bedir, Türkiye'de yaklaşık 10 aydan beri pandemiye karşı büyük mücadele verildiğini söyledi. Herkesin yorulduğunu ve bir an önce kurtularak normal hayata dönmek istediğini kaydeden Bedir, "İnsanlar yoruldu, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladılar. Hepsinin çaresi aşı gibi duruyor. Aşı yaptırıp, kendimizi korumak, normal hayata dönme adına önemli bir adım, önemli bir başlangıç. İnşallah vatandaşlarımız yüksek oranda ilgi gösterir. Erzurum'da Mareşal Çakmak Hastanesi, aile hekimliklerimiz, ilçe devlet hastaneleri ve aile hekimleri aşıyı yapacak durumda. İyi bir ilgiyle bu aşı çalışmasını sonuçlandırmamız gerekiyor. Pandemiden kurtulmak, normal hayata dönmek istiyoruz. Görünen en etkili yolu aşı gibi duruyor. Ancak aşı yaptırmakla tedbirleri bırakmıyoruz. Maske, sosyal mesafe, hijyen ve bir de kış mevsimindeyiz. Kapalı ortamların havalandırılması tedbirlerine devam ediyoruz. İnşallah bu şekilde vatandaşların ilgisiyle pandemiyi yeneceğiz" diye konuştu. KAREKOD OKUTARAK AŞI OLDULAR

Öte yandan Covid-19 aşısı olmak için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden ya da 'Alo 182'den randevu alan sağlık çalışanları, Mareşal Çakmak Hastanesi'ne geldi. Hastanede oluşturulan aşı odalarına giren sağlık çalışanları, kendileri için verilen karekodları okutarak, aşı oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih TEKİN