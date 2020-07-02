Erzurum'da çöken 5 katlı boş binada inceleme yapıldı
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Erzurum'da çöken 5 katlı boş binada inceleme yapıldı

Erzurum'da çöken 5 katlı boş binada inceleme yapıldı (2)BİR BİNA YIKILDI, VATANDAŞLAR FİLM İZLER GİBİ SEYRETTİErzurum'da, dün akşam 5 katlı boş binanın çökmesinin ardından Büyükşehir Belediye ekiplerince yapılan incelemenin ardından hemen yanında bulunan riskli bina için yıkım kakarı verildi.

02.07.2020 17:25 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:35

Erzurum'da çöken 5 katlı boş binada inceleme yapıldı (2)

BİR BİNA YIKILDI, VATANDAŞLAR FİLM İZLER GİBİ SEYRETTİ

Erzurum'da, dün akşam 5 katlı boş binanın çökmesinin ardından Büyükşehir Belediye ekiplerince yapılan incelemenin ardından hemen yanında bulunan riskli bina için yıkım kakarı verildi. Cadde üzeri olması nedeniyle, yol trafiğe kapatıldı ve güvenlik bariyeri çekildi. Bina yıkılmadan önce alt katında depo olarak kullanılan iş yerindeki malzemeler boşaltıldı. Kepçe ile yıkım yapılırken, itfaiye ekipleri su sıktı. Yıkımı izlemek isteyen meraklı kalabalık, alt geçitin korkuluklarına oturarak film izler gibi yıkımı seyretti. Sosyal mesafeyi ihlal eden izleyenlerden bazıları ise olan biteni cep telefonu ile kaydetti.

Erzurum'da çöken 5 katlı boş binada inceleme yapıldı

Kaynak: DHA

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