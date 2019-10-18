Erzurum'da Coğrafi İşaret ile Yöresel Ürünlerin Tespiti ve Marka Şehir Çalıştayı

18.10.2019 12:51

Erzurum Valiliği ve KUDAKA tarafından "Erzurum İli Coğrafi İşaret ile Yöresel Ürünlerin Tespiti ve Marka Şehir Çalıştayı Projesi" kapsamında düzenlenen eğitimler sona erdi.



Erzurum'un 20 ilçesinin tamamını kapsayan proje 12 gün sürdü. İlçelerde potansiyel coğrafi işaret alabilecek ürünlerin ayrı ayrı tespit edildiği eğitimlerde, coğrafi işaret sürecinde başvuru sahipleriyle beraber hareket edebilecek paydaşlar ve yapılacak ön araştırma çalışmaları belirlendi. Günlük iki seans halinde yapılan eğitimler ile var olan tescilli coğrafi işaretlerde denetimin önemi, coğrafi işaretlerin kent turizmine katkıları, Gastronomi Turizmi, Coğrafi İşaretlerin yerel ve bölgesel kalkınmaya etkileri, Coğrafi İşaretlerin kentin markalaşma ve tanıtımına katkılarına etki edebilecek ulusal ve uluslararası başarı hikaye örnekleri ve coğrafi işaretin pazarlanması konularında farkındalık yaratılmaya çalışıldı.



Projeye ile; 6769 sayılı Kanuna göre Coğrafi İşaretin/Yöresel ürün tanımı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından gerçekleştirilen Coğrafi İşaret tescil işlem süreci ve devamında uygulanması gereken prosedürler, Coğrafi İşaretli ürünlerin denetim sistemi, Coğrafi İşaretli üründe kullanılması zorunlu olan ürün etiketlerinin tanıtılması, Coğrafi İşaret'in önemi Erzurum iline sağlayacağı katma değer, Üretim verimliliğinin arttırılması, Üretici -Tüketici farkındalığının oluşumu, Markalaşma sürecine dair bilgilendirme, Türkiye'den ve Dünya'dan coğrafi işaretleme örnekleri, Bölgemize ait Coğrafi İşaret niteliği taşıyabilecek ürünlerin tespitine dair katılımcılar ile ortak çalışma, İlçeler bazında başvurulabilecek Coğrafi İşaret listesinin oluşturulması, Oluşturulacak iş bu listelerde uygun başvuru sahiplerinin belirlenmesi, Denetim mekanizmasında yer alabilecek olası paydaşların belirlenmesi, Tespiti gerçekleşecek olan ürünler için, Coğrafi İşaretli ürün üretimi, üretim yönteminin korunması ve denetim mekanizmasının işlevselleşmesi adına, 6769 sayılı Kanun çerçevesinde uygulama stratejisi oluşturmak amacıyla katılımcıların fikirlerinin alınması,



Coğrafi İşaretin markalaşma sürecine etkisi, Ürün bazında İl ve İlçenin markalaşmasına dair olası stratejik yol haritası, Sonuç bildirgesinin oluşturulması konularında katılımcılara eğitim verildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA