Erzurum'da çocuklara 23 Nisan hediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda korona virüs tedbirleri nedeniyle çocuklar evde kalıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda korona virüs tedbirleri nedeniyle çocuklar evde kalıyor. Erzurum'un Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ise çocukların bayram sevincini yaşaması için onlara hikaye kitabı setleri göndererek minikleri sevindirdi.

Erzurum Aziziye Belediyesi, 23 Nisan'da evde kalan çocukları sevindirmeyi unutmadı. Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir evde kalan çocuklara, "23 Nisan sevincini birlikte yaşayalım" sloganıyla kitap seti gönderildi. Eğitime katkı sunmak için çocuklu ailelere içerisinde her yaş grubuna uygun 7 kitabın bulunduğu 'Aile Okuma Seti' hediye edildi.

Sağlık çalışanına "senin ailen bizim ailemiz" denildi

Korona virüs ile mücadele eden kahraman sağlık çalışanları, haftalarca evlerine gidemiyor ve büyük fedakarlıklar yapıyor. Aziziye ilçesinde de bir sağlık çalışanı, kronik rahatsızlığı bulunan annesi için endişe duyunca İlçe Belediye Başkanı Cevdet Orhan devreye girdi. Orhan, "senin ailen bizim ailemiz' dediği sağlık çalışanının annesi için belediye misafirhanesinin kapılarını açtı.

Doğu Anadolu'da plazma toplayan ekip içerisinde yer alan sağlık çalışanının annesinin kronik kalp rahatsızlığının bulunduğu, kendisinin ise görevi gereği sürekli Covıd-19 risk grubu ile yakın temasta olduğu ve evinde uzun zaman ayrı kalması gibi nedenlerle annesinin evde yalnız kaldığı öğrenildi. Bunun üzerine Başkan Orhan duyarsız kalmayarak evde yalnız kalan sağlık çalışanının annesini belediyenin konuk evine yerleştirerek tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Başkan. Orhan, "Sen işine bak biz yakınlarınızın yanındayız" mesajını verdi. Orhan, "Bu zor günlerde sağlık çalışanlarımızın her zamankinden daha fazla yanlarında olmak zorundayız ve bu fedakar çalışanlarımız görevlerini layıkıyla yerine getirmek için kafalarında hiçbir endişeleri olmaması gerekir" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA