Erzurum'da Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon Toplantısı Düzenlendi

Erzurum'da Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon toplantısı yapıldı.



Erzurum Valiliği toplantı salonunda, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Tamer Ekinci başkanlığında, düzenlenen Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon Toplantısına kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.



Toplantıda, 5395 sayılı kanunun uygulama yönergeleri ve çocuk ihmal ve istismarına yönelik koruyucu önlemler kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, kamu spotu hazırlanması konusunda öneri sunulması, ihmal ve istismarın artmasına neden olan sosyal medyanın bilinçli kullanılması konusunda çocuklara ve ailelerine yönelik interaktif eğitimler verilmesi konuları ele alındı.



Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Ekinci, koruyucu ve destekleyici tedbir kararları ve il müdürlüğünün çocuk hizmetleri konusunda yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi paylaşımında bulundu.



Ekinci, 5395 sayılı çocuk koruma kanununa göre verilen tedbir kararları ve uygulayıcı kurumlar, il müdürlüğüne bağlı kuruluş kapasiteleri, çocuk sayıları ve aile yanında desteklenen çocuklar, kuruluşlarda kalan çocukların koruma ve bakım altına alınma nedenleri, koruma ve bakım altında olmayıp 5395 sayılı çocuk koruma kanunu kapsamında alınan tedbir türleri ve sayıları konularında bilgi verdi.



İl Koordinasyon toplantısı görüş ve önerilerin paylaşılmasıyla sona erdi. - ERZURUM