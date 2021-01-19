Erzurum'da cinayet suçundan 52 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari Denizli'de yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Erzurum'da cinayet suçundan 52 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari Denizli'de yakalandı

19.01.2021 18:41 | Son Güncelleme: 19.01.2021 18:44
Erzurum'da cinayet suçundan 52 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari Denizli'de yakalandı

Erzurum'da "kasten öldürme" suçundan yaklaşık 52 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 yıldır aranan cinayet zanlısı Denizli'de yakalandı.

Erzurum'da "kasten öldürme" suçundan yaklaşık 52 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 yıldır aranan cinayet zanlısı Denizli'de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erzurum'un Karayazı ilçesi Köyceğiz köyünde 31 Mayıs 2014'te av tüfeğiyle bir çocuğu öldürdürmekten 52 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cinayet zanlısı Kasım Erdal'ın Merkezefendi ilçesindeki bir evde saklandığını belirledi.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis, zanlıyı Gümüşçay Mahallesi'nde saklandığı evde gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kasım Erdal tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Cemre Kemer Ceyda Düvenci Demet Özdemir
Spor Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Milli Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erzurum'da cinayet suçundan 52 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari Denizli'de yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 18:44:27. #1.14#
title