Erzurum'da cinayet gibi kaza kamerada
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Erzurum'da cinayet gibi kaza kamerada

Erzurum'da cinayet gibi kaza kamerada Otomobilin yayayı ezdiği anlar güvenlik kamerasında Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen genci ezdi.

17.06.2020 23:46 | Son Güncelleme: 18.06.2020 00:02

Erzurum'da cinayet gibi kaza kamerada

Otomobilin yayayı ezdiği anlar güvenlik kamerasında

ERZURUM - Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen genci ezdi. Cinayet gibi kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay 13 Haziran Cumartesi günü saat 14.30 sıralarında Aziziye İlçesi Dadaşkent Semti Milli Egemenlik Caddesinde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kaldırımda yürüyen yayayı ezerek refüje çıktı.

Kazanın ardından çevrede ki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık Ekipleri Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıyı Erzurum Şehir Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralanan gencin hayati durumunun olmadığı öğrenildi.

Öte yandan polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Erzurum'da cinayet gibi kaza kamerada

Kaynak: İHA

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