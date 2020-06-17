Erzurum'da cinayet gibi kaza
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Erzurum'da cinayet gibi kaza

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, kaldırımda yürüyen genci ezdi.

17.06.2020 11:37 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:07

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, kaldırımda yürüyen genci ezdi. Cinayet gibi kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay 13 Haziran Cumartesi günü saat 14.30 sıralarında Aziziye ilçesi Dadaşkent semti Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen yayayı ezerek refüje çıktı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç, yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Sefa Tetik - Çağrı Korkmaz/İHA)

Erzurum'da cinayet gibi kaza

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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