Erzurum'da çığ düştü: 2 kişinin kar altında kaldığı bölgeye ulaşılmaya çalışılıyor - Haberler
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Erzurum'da çığ düştü: 2 kişinin kar altında kaldığı bölgeye ulaşılmaya çalışılıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Erzurum'da çığ düştü: 2 kişinin kar altında kaldığı bölgeye ulaşılmaya çalışılıyor

Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi Çayanyurdu mezrasında su deposundaki kesintiyi kontrol amaçlı giden iki vatandaşın üzerine tepeden kopan kar kütlesi düştü.

ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi Çayanyurdu mezrasında su deposundaki kesintiyi kontrol amaçlı giden iki vatandaşın üzerine tepeden kopan kar kütlesi düştü.

İhbar üzerine AFAD, Jandarma, Emniyet, Karayolları, Belediye, UMKE, 112 sağlık ekipleri ile snowtrack araçları bölgeye sevk edilerek yol açma, arama ve kurtarma faaliyetlerine gecikmeksizin başlandı.

Ekipler çığ yaşanan bölgeye ulaşmaya çalışıyor. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Erzurum, AFAD, kar, su, 3. Sayfa, Haber

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