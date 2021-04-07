Erzurum'da çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı
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Erzurum'da çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Erzurum'da çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Türkiye de çiftçiye en fazla yem bitkisi tohumunu Erzurum olarak biz dağıttık. Emsal illerden 10 kat daha fazla katkı sağladık" dedi.

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Erzurum Valisi Okay Memiş, "Türkiye de çiftçiye en fazla yem bitkisi tohumunu Erzurum olarak biz dağıttık. Emsal illerden 10 kat daha fazla katkı sağladık" dedi.

Erzurum'da "Bitkisel Üretimi Geliştirme Projeleri" kapsamında Tohum Dağıtım Programı düzenlendi.

Palandöken İlçe Tarım Müdürlüğü bahçesinde pandemiye uygun olarak düzenlenen programa, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Palandöken Kaymakamı Önder Coşğun, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar ve çiftçiler katıldı.

Açılış konuşmalarıyla başlayan programda söz alan Başkan Vekili Polat, Erzurum'un tarım alanında son yıllarda önemli işlere imza attığını kaydederek, Vali Memiş, Başkan Sekmen ve İl Müdürü Akar'a teşekkür etti.

2021 yılında uygulanacak projelerle ilgili katılımcılara bilgi veren İl Müdürü Akar, 4,9 milyon TL tutarında 152 ton yem bitkisi tohumu, 938 ton buğday tohumu, 7 ton kuru fasulye tohumu, 11 ton nohut tohumu, 2 ton sarımsak tohumu ve 81 bin sebze fidesi dağıtılacağını, projeler ile 65,5 milyon TL katma değer sağlanacağını söyledi.

Katılımcıları selamlayarak konuşmasına başlayan Vali Memiş, "Korona virüs hastalığını yeni atlattım. Toparlanma aşamasındayım ve çokta hafif geçirmedim. Bu nedenle buradan herkesi bir kere daha ikaz etmek isterim. Çiftçilerimizin yanında olduğumuzu göstermek için hastalığı yeni atlatmış da olsam programa katılmak istedim" ifadelerini kullandı.

"Çiftçimiz bana göre bir sanatçıdır"

"Toprakla ile uğraşan, hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimizin hepsini gönülden kucaklıyorum." diyerek sözlerini sürdüren Memiş, şunları söyledi:

"Gittiğim her köyde ahırlara girerim, insan hiç hayvandan tiksinir mi? Her konuşmamda ifade ediyorum, sağlıklı bir hayvan yetiştiren çiftçimiz bir sanatçıdır. Yine o muhteşem Pasinler Ovası'nda o lezzetli patates ve ürünleri üreten, meyvesini, sebzesini ve hububatını yetiştiren çiftçimiz bana göre bir sanatçıdır."

"Sadece teknoloji ve sanayi ile olmaz, tarım çok önemli"

Tarımsal sanayisini gerçekleştirmemiş toplumların gelişmiş toplum olarak kabul edilemeyeceğini dile getiren Memiş, "Gelişmiş toplumlara baktığımızda tarımsal üretimini sağlamıştır. Sadece teknoloji ve sanayi ile olmaz, tarım çok önemli, bu anlamda Erzurum'un Daphan ve Pasinler Ovası çok önemli... Bizim bu topraklarda yetişen ürünler kadar, doğal, organik ve aroması lezzetli ürün hiçbir yerde yok." diye konuştu.

"Söğütlü köyüne sera dağıttık"

Vali Memiş,"Söğütlü köyüne sera dağıttık. Vatandaşlarımız bu seralar sayesinde yılda üç ürün elde etmeye ve para kazanmaya başladı. Türkiye de çiftçiye en fazla yem bitkisi tohumunu Erzurum olarak biz dağıttık. Emsal illerden 10 kat daha fazla katkı sağladık. Hedeflerimiz var, bir milyon büyükbaş hayvan dedik, şu an Türkiye'de 2. sıradayız. Birinci sıraya az kaldı. Her alanda inşallah üretimlerimizi arttırmaya devam edeceğiz" dedi.

Vali Memiş konuşmasının ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince düzenlenen eğitim programlarına katılarak kurs bitirme belgesi almaya hak kazanan çiftçilere sertifikalarını verdi. - ERZURUM

Erzurum'da çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı
Erzurum'da çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı
Erzurum'da çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı
Erzurum'da çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı
Erzurum'da çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı
Erzurum'da çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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