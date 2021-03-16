Erzurum'da çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda 6 şüpheli tutuklandı
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Erzurum'da çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda 6 şüpheli tutuklandı

16.03.2021 20:33 | Son Güncelleme: 16.03.2021 20:40
Erzurum'da çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda 6 şüpheli tutuklandı

Erzurum'da çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Erzurum'da çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, kentte hırsızlık, kapkaç, sahte altın, dolandırıcılık gibi olaylara karışanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda şubat ve mart aylarında gerçekleşen olaylara karıştıkları tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde ve otomobillerinde yapılan aramada, çalıntı olduğu değerlendirilen yüklü miktarda para, ziynet eşyası, bilgisayar ve tarihi eser niteliğindeki eşyalara el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan şüphelilerden biri hakkında 10 ayrı suçtan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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