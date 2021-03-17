Erzurum'da çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli tutuklandı
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Erzurum'da çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli tutuklandı

17.03.2021 10:25 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:33
Erzurum'da çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli tutuklandı

Erzurum'da polis ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum'da polis ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından kentte kapkaç, sahte altın, hırsızlık, dolandırıcılık gibi olaylara karışanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Şubat ve Mart aylarında çeşitli yerlerde olaylara karıştıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik yapılan aramalarda çalıntı olduğu belirlenen tarihi eser, ziynet eşyası, yüklü miktarda para ve çok sayıda bilgisayar ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca araç alım satımı olayında bir kişiyi 170 bin TL tutarında dolandıran F.S. isimli şahısın 10 ayrı suçtan da 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. - ERZURUM

Erzurum'da çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli tutuklandı
Erzurum'da çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli tutuklandı
Erzurum'da çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli tutuklandı
Erzurum'da çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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