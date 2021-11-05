Erzurum'da çeşitli suçlardan aranan 51 şüpheliden 28'i tutuklandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir ay içerisinde meydana gelen 33 farklı suç aydınlatıldı. Çeşitli suçlardan aranan 51 şüpheliden 28'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Ekim ayı içerisinde genel güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, 6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet, silahla tehdit, kundaklama, işyerinden, kamu kurumundan, evden ve açıktan hırsızlık suçlarından 33 olay aydınlatıldı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonlarla olaylara karışan 51 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 28'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 9 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan çalışmalarda olaylarla ilgili 4 adet ruhsatsız silah, bunlara ait fişekler, 5 adet 6136 SKM kapsamında kesici ve delici suç aleti, 3 adet altın bileklik, 8 çift altın küpe, 2 adet kol saati, 1 adet gümüş kolye, 1 adet gümüş yüzük, 3 adet cep telefonu, 2 adet LCD TV, 3 adet bilgisayar, 400 adet yana, 200 adet kolektör, 1 adet ağaç kesme motoru, 1,5 ton inşaat demiri ve 200 bin TL değerinde yer altı internet kablolar ele geçirildi. Çalınan malzemeler polis ekipleri tarafından sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan, haklarında vergi usul kanununa muhalefet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık, birden fazla kişi ile birlikte yağma, taksirle öldürme gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ülke genelinde 1-15 yıl arası cezası bulunan 21 şahıs, 1 yıl ve altı cezası bulunan 25 şahıs ve yakalama emri ile aranan 20 şahıs olmak üzere toplam 66 şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlar sonucu yakalanarak adliyeye sevk edildi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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