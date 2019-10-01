Erzurum'da çelik kapı hırsızlığı iddiası

01.10.2019 19:08

Erzurum'da bir mandıradan 20 çelik kapı çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kent merkezinde mandırası bulunan Ünal Sertoğlu, piyasa değeri yaklaşık 120 bin lira olan 20 çelik kapının çalındığını öne sürerek durumu jandarmaya bildirdi.

Kapıların Aziziye ilçesi Dadaşkent Mahallesi'ndeki bir hurdacıda olduğunu belirleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipler, yürüttükleri çalışma sonucu şüpheliler Y.K, T.K ve R.Ş'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA