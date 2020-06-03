Erzurum'da çayır ve meralarda 'evelik otu' mesaisi
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Erzurum'da çayır ve meralarda 'evelik otu' mesaisi

ERZURUM'da havaların ısınmasıyla birlikte kadınlar şifalı olduğuna inandıkları 'evelik' otunu toplamak için çayır ve meralara çıktı.

Erzurum'da çayır ve meralarda 'evelik otu' mesaisi
03.06.2020 08:32 | Son Güncelleme: 03.06.2020 08:35

ERZURUM'da havaların ısınmasıyla birlikte kadınlar şifalı olduğuna inandıkları 'evelik' otunu toplamak için çayır ve meralara çıktı.

Son yılların en yağışlı ilkbahar mevsimini yaşayan Erzurum'da çayır meralar otlarla kaplandı. Kadınlar, yemeklik olarak kullanılan ve şifalı olarak bilinen 'evelik' otu toplamak için yeşile bürünen Erzurum Ovası'na çıktı. Ailecek ya da komşularla birlikte ovaya gelen kadınlar, onlarca ot türü içinde evelik otunu topladı.

Ailesiyle birlikte evelik toplamaya geldiğini söyleyen Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi İrem Kaplan, bu otun Erzurum'un yemeklerinde kullanılan geleneksel pancarlardan biri olduğunu belirtti. Büyüklerinden şifalı olduğunu duydukları evelik otunun, lor dolması, yumurta ile kavurması ve daha birçok yemek türünde kullanıldığını belirten Kaplan, genelde baharla birlikte çayır ve meralarda kendiliğinden yetiştiğini bildirdi.

Evelik otunun ıspanaktan daha iyi olduğunu öne süren kadınlar, "Ispanak gübre dökülerek yetiştiriliyor. Evelik ise doğada kendiliğinden yetişiyor. Dolayısıyla evelik daha organik" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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