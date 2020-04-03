Erzurum'da camilerden dualar yükseliyor Erzurum'da camilerden dualar yükseliyor Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip korona virüsün son bulması için yatsı ezanının ardından camilerde yatsı ezanının ardından dua okunmaya devam ediliyor.

Erzurum'da camilerden dualar yükseliyor

ERZURUM - Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip korona virüsün son bulması için yatsı ezanının ardından camilerde yatsı ezanının ardından dua okunmaya devam ediliyor.

Dünyada binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan korona virüsle mücadele kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından camilerde dua edilmesi Erzurum'da da devam ettiriliyor.

Şehir merkezinde polis ekipleri vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyarırken yatsı ezanının okunmasının ardından camilerden dualar yükseldi.

Kaynak: İHA