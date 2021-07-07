ERZURUM'DA CAMİ İNŞAATINDA ÇÖKME: 3 YARALI
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ERZURUM'DA CAMİ İNŞAATINDA ÇÖKME: 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZURUM'un Oltu ilçesinde, yapımı devam eden caminin kubbesine beton atımı sırasında çökme meydana geldi.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde, yapımı devam eden caminin kubbesine beton atımı sırasında çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan 3 işçi, ekipler ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye götürüldü.

Olay, Yasin Haşimoğlu Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında Fatih Cami inşaatında meydana geldi. Bin kişilik ve iki katlı caminin kubbesine beton atılması sırasında çökme meydana geldi. Harç ve tahta kalıpların altında kalan işçileri kurtarmak için diğer işçiler, mahalle halkı, polis ve itfaiye erleri zamanla yarıştı. İşçiler Fatih Gözütok (49), Sinan Tokgöz (43) ve Okan Bozo (36) yaralı olarak enkazdan çıkarıldı. Yaralı 3 işçi ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Cami inşaatında yaşanan göçükle ilgili soruşturmaya başlandı.

ERZURUM'DA CAMİ İNŞAATINDA ÇÖKME: 3 YARALI
ERZURUM'DA CAMİ İNŞAATINDA ÇÖKME: 3 YARALI
ERZURUM'DA CAMİ İNŞAATINDA ÇÖKME: 3 YARALI
ERZURUM'DA CAMİ İNŞAATINDA ÇÖKME: 3 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Erzurum'da cami inşaatında çökme; 3 işçi enkaz altından çıkarıldı
Erzurum'da cami inşaatında çökme; 3 işçi enkaz altından çıkarıldı
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ERZURUM'DA CAMİ İNŞAATINDA ÇÖKME: 3 YARALI - Haberler
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