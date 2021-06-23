Erzurum'da çaldılar Elazığ'da yakalandılar
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Erzurum'da çaldılar Elazığ'da yakalandılar

Erzurum'da çaldılar Elazığ'da yakalandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzurum'da bir tünel inşaatından çalınan bakır kabloları Elazığ'a getiren 2 şüpheli yakarken suç üstü yakalandı.

Erzurum'da bir tünel inşaatından çalınan bakır kabloları Elazığ'a getiren 2 şüpheli yakarken suç üstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı devriye ekipleri, çalışma yaparken Elazığ'ın Palu ilçesinde ormanlık alanda 2 kişinin bakır kablo yaktığını fark etti. Ekipler, şüpheli C.K. (30) ile S.D'yi (18) suç üstü yakaladı. Yakalanan şüphelilerin Erzurum'da yapımı süren yol tünel inşaatından bakır kabloları çaldığı ortaya çıktı.

Kablolara el konulurken, 2 şüpheli nitelikli hırsızlık suçundan gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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