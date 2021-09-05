Çakmak gazı tüpü elinde patlayan çocuğun tedavisi sürüyor
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Çakmak gazı tüpü elinde patlayan çocuğun tedavisi sürüyor

Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel

Erzurum'da, gaz doldurup yaktığı çakmak gazı tüpü patlayınca yüzü, elleri ve kollarında 2. ve 3. derece yanıklar oluşan çocuğun hastanedeki tedavisine devam ediliyor.

Erzurum'da, gaz doldurup yaktığı çakmak gazı tüpü patlayınca yüzü, elleri ve kollarında 2. ve 3. derece yanıklar oluşan çocuğun hastanedeki tedavisine devam ediliyor.

Aşkale ilçesinin Gölören Mahallesi'nde yaşayan 15 yaşındaki Bilal Gölveren, 7 gün önce tüpü biten çakmağa gaz doldurmak istedi.

Çakmağı doldururken gazın kollarına ve üzerine de sıçradığını fark edemeyen Gölveren, ateşleme mekanizmasını çalıştırdı. Bir anda elinde patlayan çakmak gazı tüpü çocuğun kıyafetlerini de tutuşturdu.

Yüzü, başı, dirseklerine kadar iki kolu ve elleri ile vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derece yanıklar oluşan Gölveren'e ilk müdahaleyi ailesi yaptı.

Gölveren, ambulansla kaldırıldığı Aşkale Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesinin Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.

Yaşadığı korkuyu unutamayan ve iyileşeceği günü umutla bekleyen Bilal Gölveren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağrı ve sızısının çok olduğunu belirterek, konuşmakta zorlandığını söyledi.

Başına gelen talihsiz olaya çok üzüldüğünü ifade eden Gölveren, "Her şey aniden oldu, çok fazla bir şey hatırlamıyorum, lavaboda çakmağı yakınca patlama oldu. Erzurum Şehir Hastanesinde çok iyi bakıyorlar. Doktor ve personele teşekkür ederim." dedi.

Gölveren, çakmağa gaz doldurma işlerinden çocukların uzak durmasını istedi.

Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Onur Ceylan, vücudunun çeşitli yerlerinde 2 ve 3. derece yanıklar oluşan Gölveren'i yakından takip ettiklerini belirterek, tedavilerinin sürdüğünü kaydetti.

Çakmak gazı tüpü elinde patlayan çocuğun tedavisi sürüyor
Çakmak gazı tüpü elinde patlayan çocuğun tedavisi sürüyor
Çakmak gazı tüpü elinde patlayan çocuğun tedavisi sürüyor
Çakmak gazı tüpü elinde patlayan çocuğun tedavisi sürüyor
Çakmak gazı tüpü elinde patlayan çocuğun tedavisi sürüyor
Çakmak gazı tüpü elinde patlayan çocuğun tedavisi sürüyor
Çakmak gazı tüpü elinde patlayan çocuğun tedavisi sürüyor
Çakmak gazı tüpü elinde patlayan çocuğun tedavisi sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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