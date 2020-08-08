Erzurum'da cağ kebabı üretim ve et entegre tesisi kurulacak Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Erzurum Şubesi öncülüğünde Oltu ilçesinde kurulacak cağ kebabı ve et entegre tesisinin temeli atıldı.

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Erzurum Şubesi öncülüğünde Oltu ilçesinde kurulacak cağ kebabı ve et entegre tesisinin temeli atıldı.

Temel atma törenine, Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçi, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD Erzurum Şubesi Başkanı Fuat Demir, Oltu OSB Başkanı Kadir Parlak, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, burada yaptığı konuşmada, Erzurum'u gastronomi şehri yapmak istediklerini söyledi.

Tesisin bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacağını belirten Kaan, şunları ifade etti:

"Önemli olan bu yatırımları sahiplenmek, yerelde de ülke geneli itibarıyla da bunların değerini en üst düzeyde tutmak. Bölgesel kalkınmanın da gerçekleştirilebilmesi için de sizi destekleyecek şekilde, bizler de iş dünyası olarak sizlere yardımcı olmak amacındayız. Bu bakımdan buradaki tesisin Türkiye'de yeni bir kavram olarak ifade ettiğimiz, 'gastroturizm' ve Türk mutfak sanatları konusunda bir çalışma içinde olduğumuzu, yine aynı şekilde kültürel marka oluşturma, yeni turizm kaynakları oluşturma komitesi de bunlardan birkaç tanesi."

Vali Memiş de tesisin bölge hayvancılığına sağlayacağı katkıya işaret ederek, şehrin genel manada hayvancılık sektöründe önemli bir ivme yakaladığını dile getirdi.

Şehre yeni yatırımların kazandırılacağını belirten Memiş, şunları kaydetti:

"Nusr-Et restoran zincirlerinin sahibi olan Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe, geçtiğimiz günlerde Erzurum'da bizleri ziyaret ederek bazı yatırımlar konusunda desteğimizi talep etti. Kendisine elbette yardımcı olacağız. Biz de kendi restoranlarında kullanacakları etlerin tedariğini Erzurum'dan gerçekleştirmelerini rica ettik. Kendisi de bizleri kırmayarak bu sözü verdi. Bildiğiniz üzere Hilton Otel'in temelini attık. Allah nasip ederse Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle 1 yıl içinde tamamlanacak. Garden-In adında da bir restoran açacaklar. Restoran kullanılacak patatesi de yine 2000 rakımlı Erzurum Ovası'nda yetişen ürünlerden temin edecek. Çukurova'da üretim bitmişken, biz de daha yeni başlıyor. Gökçe'nin köyünde çıkan mineralli su için de Büyükşehir Belediyemiz vasıtasıyla bir tesis kurulacak."

Konuşmaların ardından tesisin temeli atıldı.

Türkiye'de ilk olacak tesis, Oltu Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak.

Kaynak: AA