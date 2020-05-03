Erzurum'da caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü

Erzurum'da caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü Erzurum'da korona virüsle mücadele kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde cadde ve sokaklarda sessizlik devam etti.

Erzurum'da caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü

ERZURUM - Erzurum'da korona virüsle mücadele kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde cadde ve sokaklarda sessizlik devam etti. Boş kalan sokaklar drone ile havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Erzurum genelinde cadde, sokak ve meydanlar sessizliğini korudu. Polis ekipleri, kısıtlamanın üçüncü gününde de kent genelinde ki farklı noktalarda kontroller gerçekleştirdi.

Kentte her gün binlerce kişinin akın ettiği caddeler boş kalırken, Erzurumluların çoğunun kısıtlamaya uyarak evlerinde kaldığı görüldü. Boş kalan sokaklar ise İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA