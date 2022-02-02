Erzurum'da 'buz kırma timleri'nin yoğun mesaisi

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı'nın 'buz kırma timleri', ev ve iş yerlerinin saçaklarında oluşan buzları, kazma ve küreklerle kırıyor. Boyları 2-3 metreyi bulan buz sarkıtları, tehlike oluşturuyor. Yüzlerce ton buzu kırıp imha eden itfaiyeciler, halkı saçak altlarından geçerken dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kar yağışı ve soğuk havanın hakim olduğu Erzurum'da çatılarda biriken kar, gündüzleri güneşin etkisiyle eriyor. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşünce de saçaklarda buz sarkıtları oluşuyor. Boyları 2- 3 metreyi bulan buz sarkıtları, tehlike oluşturuyor. Can ve mal güvenliğini tehdit eden metrelerce yükseklikteki sarkıtları, itfaiyenin buz kırma timi, vinç ya da itfaiye aracının sepetine çıkıp kazma ve veya küreklerle kırıyor.

İş yerinin müşterilerini sürekli uyardıklarını söyleyen esnaf Erol Geyik ise, "İş yerine gelen müşterilerimiz ya da yoldan geçen vatandaşlar sürekli tehdit altında. Sudan sebeplerden insanların hayatına mal olabiliyor. Belediyemizin bu çalışmasından da çok memnunuz" dedi.