Erzurum'da bulunan tarihi taş heykel koruma altına alındı

04.02.2020 19:16 | Son Güncelleme: 04.02.2020 19:16

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde bulunan tarihi taş heykel koruma altına alındı.

Şenkaya ilçesi kırsalında tarihi bir taş heykel bulunduğu bilgisini alan akademisyenler ve görevliler, bölgeye giderek heykeli inceledi.

Heykelin yaklaşık 2 bin 500 yıllık olduğunu değerlendiren uzmanlar, eserin Orta Asya'da ölüler için yapılan "Taş Baba" heykellerine çok benzediği bilgisini paylaştı.

Heykel, bölgedeki teknik çalışmanın ardından kent merkezine getirilerek muhafaza altına alındı.

Kaynak: AA